Работающим пенсионерам могут снять часть выплат: как этого избежать – инструкция

Если возникает предоплата на пенсию, часть денег можно потерять, но есть способ этому помочь.

Действующая пенсионная система Украины предусматривает целый перечень разнообразных доплат к пенсии, как, например, доплата за заслуги или надбавка за сверхурочный стаж. Однако пенсионер может их потерять, если устроится на работу. Хорошая новость в том, что этого можно избежать.

Как сообщает издание "Социальная информационная платформа", пенсионер после трудоустройства должен в течение 10 дней сообщить об этом Пенсионному фонду. Если не сделать это вовремя, может возникнуть так называемая предоплата на пенсию – это выплата, превышающая предусмотренный размер. Это может произойти, поскольку трудоустройство пенсионера влияет на его право на получение всевозможных доплат, надбавок и повышений. Речь идет, в частности, об утрате права на доплаты при увеличении прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность, при получении надбавок при содержании ребенка до 18 лет, при получении пенсии за выслугу лет.

Если такая предоплата возникает, излишек средств взимается с пенсионера на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке. Это взыскание законно, оно прописано в ч. 1 ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы избежать этой ситуации, необходимо обратиться в ПФУ. Причем сделать это можно, не выходя из дома, предоставив необходимые сведения онлайн. Для этого нужно сделать следующие шаги:

войдите на веб-портал с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга;

в левом боковом меню выберите пункт "Пенсионерам" – "Заявление на перерасчет пенсии";

заполните поля заявления и подгрузите скан-копии необходимых документов;

нажмите кнопку "Оформить заявление";

подпишите заявление КЭП и отправьте его в ПФУ.

Аналогичным образом пенсионеры могут сообщить Пенсионному фонду о своем увольнении с работы.

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