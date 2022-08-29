Коли найвигідніше подавати заяву на призначення пенсії: українцям дали пораду

Пенсія в Україні розраховується на основі середньої зарплати за три календарні роки, що передують рокові звернення щодо призначення пенсії

В Україні існує чимало способів збільшити пенсійні виплати, зокрема, якщо віддати перевагу пенсії за віком перед пенсією за вислугою років. Але існує ще й спосіб вийти на пенсію із максимальною вигодою для себе.

Як пояснила читачу видання "Сільські вісті" спеціалістка Пенсійного фонду України Н. Юрчишина, для цього необхідно вчасно подати заяву на призначення виплат. За її словами, щоби визначити заробітну плату, яка враховується при обчисленні пенсії, застосовується середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують рокові звернення щодо призначення пенсії. А це означає, що, якщо середня заробітна плата, яка буде визначена за 2020-2022 рр., виявиться вищою, ніж заробітна плата, визначена за 2019-2021 рр. (10 846 грн 37 коп.), в такому разі за призначенням пенсії вигідніше буде звертатися на початку 2023-го.

При цьому спеціалістка ПФУ нагадала, що існує передбачений законом термін звернення за призначенням пенсії. Він становить три місяці. Тому бажано звернутись по призначення виплат саме у ці строки.

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Як повідомляв "Телеграф", три категорії українців уже незабаром отримають право за власним бажанням робити соціальні внески, за допомогою яких можна буде збільшити свої пенсійні виплати в майбутньому.