Пенсія з вислуги років: юрист розповів, як можна збільшити виплати

Деякі українські пенсіонери можуть отримати більше грошей

Українці, які вийшли на пенсію за вислугою років, можуть отримати більше грошей, якщо змінять її на пенсію за віком.

Як пояснив юрист Тарас Підодвірний, якщо громадянин України досяг пенсійного віку, має не менше 29 років стажу та призначену пенсію за вислугу років, то йому буде вигідніше отримувати пенсію за віком.

Для цього йому треба звернутись до територіального відділу Пенсійного фонду з відповідною заявою. Проте, навіть у цьому випадку пенсіонер може зіткнутися з невірним розрахунком пенсії за віком.

Зокрема, юрист зазначає, що у ПФУ можуть неправильно застосувати один із показників, а саме середню зарплату в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням виплат.

Цей показник призначається Держстатом, і він не залежить від того, яку зарплату отримував пенсіонер, коли працював.

Підодвірний навів приклад, коли співробітники ПФУ при розрахунку пенсії на 2022 рік у цьому параметрі могли б взяти середню зарплату за 2014-16 роки у розмірі 6 186,32 грн, а насправді мали використовувати за 2019-21 роки у розмірі 10 846 37 грн.

За його словами, працівники ПФУ при цьому керуються ч. 3 ст. 44 ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в якому зазначається, що при переказі з одного виду пенсії на іншу за бажанням особи може враховуватися заробітна плата за періоди страхового стажу, зазначені у частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням середнього показника заробітної плати (доходу), що враховується при призначенні попереднього виду пенсії.

Однак при цьому в судовій практиці вже встановлено, що якщо громадянин хоче отримувати пенсію за віком замість пенсії за вислугою років, то йдеться саме про призначення пенсії, а не про переведення.

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