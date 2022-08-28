Пенсия по выслуге лет: юрист рассказал, как можно увеличить выплаты

Некоторые украинские пенсионеры могут получить больше денег

Украинцы, которые вышли на пенсию по выслуге лет, могут получить больше денег, если сменят ее на пенсию по возрасту.

Как объяснил юрист Тарас Пидодвирный, если гражданин Украины достиг пенсионного возраста, имеет не менее 29 лет стажа и назначенную пенсию за выслугу лет, то ему будет выгоднее получать пенсию по возрасту.

Для этого ему надо обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда с соответствующим заявлением. Однако даже в этом случае пенсионер может столкнуться с неверным расчетом пенсии по возрасту.

В частности, юрист отмечает, что в ПФУ могут неправильно применить один из показателей, а именно среднюю зарплату в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением выплат.

Этот показатель назначается Госстатом и он не зависит от того, какую зарплату получал пенсионер, когда работал.

Пидодвирный привел пример, когда сотрудники ПФУ при расчете пенсии на 2022 года в этом параметре могли бы взять среднюю зарплату за 2014-16 годы в размере 6 186,32 грн, а на самом деле должны были использовать за 2019-21 годы в размере 10 846,37 грн.

По его словам, работники ПФУ при этом руководствуются ч. 3 ст. 44 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в котором указывается, что при переводе с одного вида пенсии на другой по желанию лица может учитываться заработная плата за периоды страхового стажа, указанные в части первой статьи 40 настоящего Закона, с применением среднего показателя заработной платы (дохода), учитываемого при назначении предыдущего вида пенсии.

Однако при этом в судебной практике уже установлено, что если гражданин хочет получать пенсию по возрасту вместо пенсии по выслуге лет, то речь идет именно о назначении пенсии, а не о переводе.

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