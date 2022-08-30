Не хватает стажа до пенсии? Как докупить сейчас и что придумали на будущее

Заключить договор о покупке стажа могут только трудоспособные граждане

В Украине в 2022 году на пенсию можно выйти в 60,63 и 65 лет в зависимости от наработанного количества лет страхового стажа. Но что делать тем, у кого его не хватает? Есть варианты доработать необходимое, надеяться на минимальное пособие или, в случае имеющегося дохода, докупить стаж.

Юрист Сергей Коробкин для издания "На пенсии" объяснил, что в Украине можно приобрести стаж уже около 18 лет заключив договор добровольного пенсионного страхования. Для тех, у кого есть доход, например от работы за границей, есть возможность заключить договор на оплату страховых взносов в налоговой. Эта опция доступна для трудоспособных граждан. Стоит месяц стажа 1430 грн, тогда как стаж в прошлом обойдется дороже — 34320 грн за год. Для тех, кто уже вышел на пенсию, опция не доступна.

В законодательстве в этом вопросе планируют изменения, которые призваны упростить доступ к пенсионному страхованию. Среди прочего, заключать такой договор предлагается с 16 лет и использовать для этого "Дию" или портал услуг ПФУ, размер и периодичность взносов сможет определять сам человек, а также предлагается опция оплаты за стаж конкретным людям или фактическая оплата части пенсии конкретному пенсионеру (70% от суммы пойдет человеку, 30% в Пенсионный фонд).

Такое нововведение позволит увеличить не только стаж, но и коэффициент зарплаты, ведь участие в добровольном страховании предполагается и для работающих граждан.

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Ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры могут потерять часть выплат, если вовремя не сообщат в Пенсионный фонд о трудоустройстве. Для тех, кто вынужденно эвакуировался из Украины и продолжил карьеру за границей также есть важная информация — не из каждой страны опыт работы можно засчитать в страховой стаж в Украине и возможность докупить его предназначена, в том числе, и для такой категории.