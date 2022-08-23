Зростання цін не зупинити – експерт сказав, що подорожчає восени в Україні

До кінця року ціни зростуть на 30%, що особливо подорожчає

З початку року зростання цін в Україні склало не менше 20%, а за деякими товарами та послугами все 30%. Але це далеко не межа.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук. За його словами, причини зростання цін очевидні: інфляція, руйнування логістичних ланцюгів та підвищення вартості палива.

Але найгірше, експерт підкреслив, що цей тренд залишиться і до осені, навіть тоді додасться ще один фактор — це ціни на енергоносії.

Він прогнозує, що у жовтні вартість овочів в Україні може зрости на 20-30%.

"Зараз овочі значно дешевші, ніж були у червні, бо, наприклад, з’явилася велика кількість огірків та помідорів з відкритого ґрунту. Але у жовтні (ціна, — ред.) може зрости на 20-30%, бо їх закладатимуть у холодильні камери, що працюють на електроенергії. Ці витрати закладатимуться у ціну кінцевого продукту", – розповів Марчук.

За його словами, восени може зрости також ціна на хліб та хлібобулочні вироби через те, що завдяки відновленню аграрного експорту в Україні зростатиме вартість зерна на внутрішньому ринку.

Як повідомляв "Телеграф", останнім часом, за словами профільних експертів, помітно подорожчали цукор та вершкове масло.