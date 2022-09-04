Виїзд за кордон під час війни: студентам пояснили, що робити і які документи треба зібрати

Візиту до військкоматів при цьому уникнути не вдасться

Під час воєнного стану студенти та викладачі мають відстрочку від мобілізації, але це не дає їм можливості виїхати з кордон під час війни. Виняток зробили лише для здобувачів освіти за кордоном, однак при цьому на кордоні доведеться надати документи, які підтверджують мету вашої поїздки. "Телеграф" дізнався, які папери мають отримати студенти перед тим, як їхати за кордон.

Хто зі студентів може виїхати з України під час війни

Таку можливість після запровадження воєнного стану в Україні дали здобувачам освіти за кордоном, але тільки за умови, що вони навчаються на денній формі. Цей статус необхідно підтвердити документально.

Перш за все, треба звернутися до Територіального центру комплектування за місцем обліку (колишні військкомати — ред.) та отримати запис у військовому квитку про відстрочку від призову (стосується чоловіків, яким вже виповнилося 18 років). Тоді від керівника ТЦК треба отримати дозвіл на перетин кордону та довідку про відстрочку чи тимчасову непридатність до військової служби.

Студентам іноземних ВНЗ для візиту в ТЦК знадобляться документи, які підтверджують навчання за кордоном:

студентський квиток або студентська віза;

довідка з навчального закладу;

виклик на навчання або документ, що підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв’язку із навчанням.

Якщо документи видані іноземною мовою, то їх доведеться перекласти українською та нотаріально засвідчити правильність перекладу та підпис перекладача.

Які документи знадобляться студенту під час перетину кордону

Якщо вищевказані дії у ТЦК виконані, то безпосередньо при виїзді за межі України студент має показати прикордонникам такі документи:

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує навчання за кордоном;

довідку про відстрочку;

військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією).

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи знадобляться власникам "білих квитків" для виїзду за кордон.