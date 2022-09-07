Виїзд жінок за кордон: у Міноборони поставили крапку

Більше того, взяття жінок на військовий облік відклали до 1 жовтня 2023 року

Питання виїзду за кордон жінок, що стануть на військовий облік з 1 жовтня – одне з найбільш гарячих. І у Міністерстві оборони України нарешті поставили крапку у цих обговореннях. Як написала на своїй Facebook-сторінці заступниця міністра Ганна Маляр, жодних обмежень запроваджувати не будуть.

"Тепер вже офіційно. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає", — написала Маляр від імені МОУ.

За її даними зараз у профільному парламентському комітеті доопрацьовується запропонований оборонним відомством проект Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який, окрім іншого, робить взяття жінок на військовий облік добровільним. "Розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", — додала заступниця міністра.

Маляр нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок певних професій на військовий облік регулюється саме законом, а наказ Міноборони цих норм змінити не може, бо не має відповідної сили. Проте він дасть парламенту змогу без поспіху доопрацювати необхідні законодавчі зміни та внести їх. Зокрема зробити цей процес виключно добровільним. Заступниця міністра висловила сподівання, що після цього потреби у нових відтермінуваннях взяття жінок на військовий облік більше не виникне.

"Як заявив Генеральний Штаб, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку", — підсумувала Маляр.

"Телеграф" раніше писав, що невизначеність з процедурами взяття жінок на військовий облік та обмежень, що він за собою тягне, критикували у суспільстві, та порівнювали із грою в пінг-понг.