Выезд женщин за границу: в Минобороны поставили точку

Более того, взятие женщин на военный учет было отложено до 1 октября 2023 года

Вопрос выезда за границу женщин, которые станут на военный учет с 1 октября – один из самых горячих. И в Министерстве обороны Украины наконец-то поставили точку в этих обсуждениях. Как написала на своей Facebook-странице заместительница министра Анна Маляр, никаких ограничений вводить не будут.

"Теперь уже официально. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет", — написала Маляр от имени МОУ.

По ее данным, сейчас в профильном парламентском комитете дорабатывается предложенный оборонным ведомством проект Закона "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который, кроме прочего, делает взятие женщин на военный учет добровольным. "Понимая, что законотворческий процесс длительный, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отложило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год — до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", — добавила заместитель министра.

Маляр напомнила, что норма об обязательной постановке женщин определенных профессий на военный учет регулируется именно законом, а приказ Минобороны этих норм изменить не может, потому что не имеет соответствующей силы. Однако он позволит парламенту без спешки доработать необходимые законодательные изменения и внести их. В частности, сделать этот процесс исключительно добровольным. Замминистра выразила надежду, что после этого потребности в новых отсрочках взятия женщин на военный учет больше не возникнет.

"Как заявил Генеральный Штаб, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой потребности увеличивать количество женщин на военном учете", — подытожила Маляр.

"Телеграф" ранее писал, что неопределенность с процедурами взятия женщин на военный учет и ограничений, которые он влечет за собой, критиковали в обществе и сравнивали с игрой в пинг-понг.