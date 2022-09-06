"Я всегда за женщин": что нардепы говорят об истории с военным учетом

Народные избранники рассказали, поддерживают ли возможные ограничения по выезду за границу военнообязанных женщин.

С приближением 1 октября дискуссии о том, должны ли женщины становиться на военный учет и можно ли запрещать им выезжать за границу, стали еще жарче. Журналисты "Телеграфа" пообщались с народными избранниками и поинтересовались их мнением по поводу этой ситуации.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что "проблемы никакой не существует". Мол, сейчас всех женщин выпускают и никаких ограничений нет. Норму закона об обязательной постановке на учет женщин депутат не прокомментировал. Зато заявил: "Я всегда за женщин". И призвал не обращать внимание на слухи по этому вопросу.

Партийный коллега Гетманцева Александр Трухин подчеркнул, что он "за то, что воевать должны исключительно умеющие и желающие". Впоследствии добавил еще и тех, "кто должен воевать по закону". Трухин также отметил, что обязательно нужно давать возможность воевать тем, кто хочет защищать свою Родину. Женщины же, по его мнению, должны свободно передвигаться, рожать детей, заботиться о доме и ждать мужчину с фронта.

"Не рубить с плеча" в решении этого вопроса призывает народная избранница от "Голоса" Наталья Пипа. Говорит, сейчас "нет смысла не давать женщинам уезжать за границу". При этом добавляет, женщины сегодня вносят невероятный вклад в победу Украины в войне с рф. В частности, упоминает волонтеров, которые привозят гуманитарку из других государств. Пипа отметила, что в украинской армии и так служит довольно много женщин. Поэтому нужно еще определить, имеет ли такой обязательный учет смысл.

Накануне Верховная Рада подготовила к первому чтению законопроект о добровольном взятии женщин на военный учет. Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что в случае провала голосования за документ норму об обязательном учете для женщин отсрочят на год.