"Я завжди за жінок": що нардепи говорять про історію з військовим обліком

Народні обранці розповіли, чи підтримують можливі обмеження щодо виїзду за кордон військовозобовʼязаних жінок.

З наближенням 1 жовтня дискусії про те, чи мають жінки ставати на військовий облік, і чи можна забороняти їм виїздити за кордон, стали ще палкішими. Журналісти "Телеграфу" поспілкувалися з народними обранцями і поцікавилися їхньою думкою щодо цієї ситуації.

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що "проблеми ніякої не існує". Мовляв, нині всіх жінок випускають і жодних обмежень немає. Норму закону щодо обовʼязкової постановки на облік жінок депутат не прокоментував. Натомість, заявив: "Я завжди за жінок". І закликав не звертати увагу на чутки щодо цього питання.

Партійний колега Гетманцева Олександр Трухін наголосив, що він "за те, що воювати мають виключно ті, хто вміють, і хочуть". Згодом додав ще й тих, "хто повинні воювати за законом". Трухін також зазначив, що обовʼязково треба давати можливість воювати тим, хто хоче захищати свою Батьківщину. Жінки ж, на його думку, мають вільно пересуватися, народжувати дітей, дбати про домівку і чекати на чоловіка з фронту.

"Не рубити з плеча" у вирішенні цього питання закликає народна обраниця від "Голосу" Наталя Піпа. Каже, нині "немає сенсу не давати жінкам виїжджати за кордон". При цьому додає, жінки сьогодні роблять неймовірний внесок у перемогу України в війні з рф. Зокрема, згадує волонтерок, які привозять гуманітарку з інших держав. Крім цього, Піпа зазначила, що в українській армії і так служить доволі багато жінок. Тому треба ще визначити, чи має такий обовʼязковий облік сенс.

Напередодні Верховна Рада України підготувала до першого читання законопроєкт про добровільне взяття жінок на військовий облік. Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр заявила, що в разі провалу голосування за документ норму про обовʼязковий облік для жінок відтермінують на рік.