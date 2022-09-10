Выезд мужчин за границу: Резников объяснил необходимость ограничений

Министр также сообщил, что разрешение на выезд для студентов уже находится на рассмотрении парламента

Недавно Министерство обороны Украины поставило точку в спекуляциях вокруг темы выезда женщин за границу с 1 октября. Взятие украинок на военный учет перенесли на год, так что никаких ограничений по этому поводу пока не ожидается. Впрочем, необходимость оставлять внутри страны мужчин до сих пор остается дискуссионным вопросом. И министр обороны Алексей Резников объяснил, почему эти ограничения необходимы.

Как рассказал глава МОУ в интервью "РБК-Украина", военнообязанные мужчины должны оставаться в пределах страны, чтобы их могли в любой момент, когда это необходимо, вызвать в армию. "Это война. И как бы нам ни хотелось, мы несем потери, а эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда такими, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это значит, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", – объяснил он.

Резников также отметил, что разрешение на выезд студентам зарубежных университетов было проработано и направлено на рассмотрение парламента даже раньше, чем за этим разрешением обратился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "То есть мы давно эту работу сделали, потому что это логично и нормально, потому что студенты все равно еще воевать не могут, только добровольно", — рассказал министр.

Как сообщал "Телеграф", вместе с тем государство отложило реализацию программы "еКомандировка", по которой мужчины могут получить право выезжать за границу под залог в 200 тысяч гривен.