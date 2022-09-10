Спасли жизнь и пленили: ВСУ взяли высокопоставленного российского офицера (фото)

Украинские защитники взяли в плен российского офицера

В субботу, 10 сентября, на 199-й день полномасштабного вторжения рф украинские защитники взяли в плен подполковника ВС россии.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. По его данным, в плен попал подполковник Артем Хелемендик из 18-мотострелковой дивизии. К слову, украинские десантники спасли жизнь оккупанту, которого бросили умирать его товарищи.

"Группа Барс разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяли в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-мотострелковой дивизии. Подразделения этой дивизии панически убегают в разных направлениях. Кстати, десантники спасли жизнь русскому офицеру, потому что товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он бы не смог. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", — написал Бутусов, который прикрепил несколько фото с пополнением обменного фонда.

ВСУ взяли в плен российского офицера

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий ВСУ взяли в плен немало оккупантов на Харьковщине. Наступление украинской армии еще не закончилось. Украинские защитники уже достигли Изюма, из которого панически бегут захватчики и их пособники.