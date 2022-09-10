Армия рф бежала из Изюма: подтверждают сами оккупанты

Россияне испугались полного окружения и спешно покинули город

В субботу, 10 сентября, на 199-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что российские оккупанты сбежали из Изюма (Харьковская область).

Об этом сообщило прокремлевское издание РБК со ссылкой на так называемого "замминистра информации" боевиков "ДНР" Даниила Безсонова. Он заявил, что российские войска покинули территорию города и еще нескольких населенных пунктов на этом направлении.

"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления", — сказал Безсонов.

Кроме того отступление рф из Изюма подтвердили также российские военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный.

Добавим, что накануне в сети появились видео, на которых украинские защитники позируют на въезде в Изюм.

Изюм на карте Украины

Добавим, что 10 сентября стало известно об освобождении от российских оккупантов важного транспортного узла на Харьковщине — Купянска. Военный эксперт Тобиас Шнайдер поражен темпами наступления ВСУ. Тем временем в рф пытаются сохранить лицо путину из-за провалов на фронте.