Купянск – наш! В сети появились первые подтверждения деоккупации города (фото и видео)

Украинские военнослужащие деоккупируют город за городом, продвигаясь вглубь фронта

Суббота, 10 сентября, станет одним из самых счастливых днем для жителей украинского Купянска, что на Харьковщине. Все потому, что в сети появились первые фото и видео наших военнослужащих с государственными флагами возле здания горсовета. Официального подтверждения тому, что ВСУ действительно деоккупировали населенный пункт, пока нет, но паника россиян накануне являлась уже достаточным поводом для надежды на лучшее.

Видеозапись из якобы освобожденного Купянска опубликовал в своем Telegram-канале военкор Андрей Цаплиенко. Также многие пользователи сети уже разнесли некоторые снимки, где запечатлены наши военные, сорвавшие российский триколор с административного здания.

Купянск является районным центром и находится в 116 километрах от самого Харькова. Украинские бойцы продвигались к нему несколько последних дней, а накануне в сети появились первые фото возле въездного знака в город.

Пока на карте боев Купянск все еще указан как оккупированная территория

Сейчас же на видео, которое активно распространяют интернет-юзеры, можно услышать, как оператор подтверждает: "Купянск дождался". Съемку, вероятней всего, вел кто-то из украинских военнослужащих, поднявшихся на крышу одного из высотных зданий города.

Наши бойцы возле здания горсовета Купянска

Также благодаря снимкам можно понять, что наступление на город вели представители 1-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады. Если их успех окажется правдой, то ВСУ смогли превысить ожидания даже западных аналитиков, которые по всем прогнозам давали им для этого 72 часа.

Впрочем, небольшой пруф тому, что нашим защитникам действительно удалось прорваться, "Телеграф" нашел самостоятельно. На фото ниже — Купянский городской совет до войны. Архитектура здания подтверждает: ВСУ и правда зашли в город, сорвали российские триколоры и вновь подняли над городом украинский флаг.

Купянский горсовет до войны

Военные на крыше горсовета Купянска

Напомним, что накануне в сети появилась информация о том, что оккупантам уничтожили одну из важнейших логистических переправ в Купянске.