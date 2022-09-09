ВСУ вступают в Купянск? У россиян паника и депрессия

В Интернете обсуждают, действительно ли освобождён город Купянск

В связи с успешным началом наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области, в последнее время украинцы получают одну хорошую новость за другой об освобождении населенных пунктов.

Таким образом, в четверг, 8 сентября, стало известно о взятии украинскими военными города Балаклея. Кроме того, ряд других населённых пунктов был деоккупирован.

Это дало толчок разнообразным прогнозам по освобождению города Купянск, которое может произойти уже в последующие 2-3 дня.

Купянск на карте

9 сентября в сети появилась фотография украинских военных на фоне стеллы при въезде в город Купянск. Официальная информация об освобождении города не поступала от украинсих властей. Это вызвало споры и, конечно же, оскорбленные комментарии российских "патриотов".

Военные в Купянске

Ранее аналитики ISW также отмечали, что Купянск на Харьковщине украинские военные могут освободить в течение следующих 72 часов. Более того, подчеркивается, что успехи ВСУ в Харьковской области создают значительные трещины в российском информационном пространстве и серьезно подрывают доверие к командованию захватчиков.

Как сообщал "Телеграф", более 10 тысяч российских оккупантов могут оказаться в окружении украинских войск уже скоро.