ВСУ вступают в Купянск? У россиян паника и депрессия
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В Интернете обсуждают, действительно ли освобождён город Купянск
В связи с успешным началом наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области, в последнее время украинцы получают одну хорошую новость за другой об освобождении населенных пунктов.
Таким образом, в четверг, 8 сентября, стало известно о взятии украинскими военными города Балаклея. Кроме того, ряд других населённых пунктов был деоккупирован.
Это дало толчок разнообразным прогнозам по освобождению города Купянск, которое может произойти уже в последующие 2-3 дня.
9 сентября в сети появилась фотография украинских военных на фоне стеллы при въезде в город Купянск. Официальная информация об освобождении города не поступала от украинсих властей. Это вызвало споры и, конечно же, оскорбленные комментарии российских "патриотов".
Ранее аналитики ISW также отмечали, что Купянск на Харьковщине украинские военные могут освободить в течение следующих 72 часов. Более того, подчеркивается, что успехи ВСУ в Харьковской области создают значительные трещины в российском информационном пространстве и серьезно подрывают доверие к командованию захватчиков.
Как сообщал "Телеграф", более 10 тысяч российских оккупантов могут оказаться в окружении украинских войск уже скоро.