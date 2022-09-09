10 тысяч оккупантов под угрозой окружения: что известно об успехах ВСУ на Харьковщине

Все оккупанты от Купянска до Славянска оказались под угрозой в результате украинского наступления

Как известно, сейчас Вооруженные силы Украины проводят активное наступление на Харьковщине и освобождают населенные пункты один за другим. Среди самых больших успехов украинской армии — взятие под контроль города Балаклея, о чем стало известно в четверг, 8 сентября.

Впрочем, это не все, что войска Украины подготовили оккупантам. Как сообщает российское интернет-издание "Meduza", более 10 тысяч российских захватчиков от Купянска до Славянска могут попасть в окружение украинских военных уже очень скоро.

"Украинское наступление повлекло за собой общий тяжелый кризис Вооруженных сил россии (ВС рф). Вся группировка войск, которая занимает территорию от Купянска до окраин Славянска на Донетчине (это более 10 тысяч военнослужащих), рискует попасть в окружение", — говорится в сообщении издания.

Также они отмечают, что российские резервы, которые могли бы остановить наступление украинских войск в Харьковской области, на поле боя не появились.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, как ВСУ продолжает наступление в Харьковской области и чего следует ожидать в ближайшие дни.