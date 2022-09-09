Российская пропаганда пытается сохранить лицо путину из-за наступления ВСУ (видео)

В рф создают картинку для россиян

В пятницу, 9 сентября, на 198-й день полномасштабного вторжения рф в Украине прокомментировали показательную переброску российских войск на Харьковское направление.

Соответствующее заявление сделал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он считает, что переброску войск сознательно опубликовали в сети, чтобы показать, что президент рф владимир путин контролирует ситуацию, хотя это не так.

"Сегодня мы видим колонны российской техники, которые движутся спасать отступающие войска противника на Харьковском направлении, но это скорее реагирование на планомерные действия украинской армии. Украину это никоим образом не останавливает. Что называется, дальше будет.

Переброска войск? Эта картинка – прежде всего для российского зрителя. путин пытается спасти какое-то свое реноме и показать, что он контролирует ситуацию. Мы уже доказали – нет, не контролирует", – заявил Юсов.

Сегодня минобороны рф показало сразу три видео с перемещением российской техники:

Журналист Петр Шуклинов, объясняя провал российской армии в войне против Украины на Харьковском направлении, заявил, что россияне публикуют в сеть постановочные ролики, на которых российская техника якобы двигается на помощь своей группировке на этом направлении. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как жители Харьковщины встречали освободителей.