Російська пропаганда намагається зберегти лице путіну через наступ ЗСУ (відео)

У рф створюють картинку для росіян

У п’ятницю, 9 вересня, на 198-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні прокоментували показове перекидання російських військ на Харківський напрямок.

Відповідну заяву зробив представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він вважає, що перекидання військ свідомо опублікували в мережі, щоб показати, що президент рф володимир путін контролює ситуацію, хоча це не так.

"Сьогодні ми бачимо колони російської техніки, які рухаються рятувати відступаючі війська противника на Харківському напрямку, але це радше реагування на планомірні дії української армії. Україну це аж ніяк не зупиняє. Що називається, далі буде.

"Перекидання військ? Ця картинка — перш за все для російського глядача. путін намагається врятувати якесь своє реноме і показати, що він контролює ситуацію. Ми вже довели — ні, не контролює", — заявив Юсов.

Сьогодні міноборони рф показало відразу три відео з переміщенням російської техніки:

Журналіст Петро Шуклінов, пояснюючи провал російської армії у війні проти України на Харківському напрямку, заявив, що росіяни публікують у мережу постановочні ролики, на яких російська техніка нібито рухається на допомогу своєму угрупованню на цьому напрямі. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як мешканці Харківщини зустрічали визволителів.