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Російські клоуни-пропагандисти розповідають про підкріплення, яке йде на Харківщину. Але його просто немає - Петро Шуклінов

Автор
Петро Шуклінов Петро Шуклінов
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ЗСУ активно б'ють росіян на усіх напрямках фронту Новина оновлена 09 вересня 2022, 19:59
ЗСУ активно б'ють росіян на усіх напрямках фронту

Журналіст Петро Шуклінов пояснив, що вказує на провал російської армії у війні проти України на Харківському напрямку

Російські клоуни розповідають про підкріплення, яке йде до нацистів-росіян на Харківщині. Але його просто немає. Пропагандисти РФ масово вкидають постановочні ролики, щоб хоч якось вплинути на мораль військових злочинців з Росії. Намагаються зупинити панічний обвал фронту на Харківщині.

Занадто пізно, ідіоти. Ви програли цю війну ще 24 лютого. Тепер маєте вмирати.

Русскіє нацисти, вас чекає тільки смерть. Деяким пощастить потрапити в полон. Але лише меншості. Більшість буде знищена.

Мільйон українців зі зброєю в руках. Вдумайтесь, придурки. Американські ракети влучають прямо у ваші тупі голови. Бойова авіація ЗСУ цілодобово в повітрі. Артилерія б'є Екскалібурами. Ви приречені.

Вам смерть, кретини. Всім вам, російським окупантам. Смерть.

Джерело: Facebook-сторінка Петра Шуклінова

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Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Війна #Контрнаступ #ЗСУ