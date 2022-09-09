Журналіст Петро Шуклінов пояснив, що вказує на провал російської армії у війні проти України на Харківському напрямку

Російські клоуни розповідають про підкріплення, яке йде до нацистів-росіян на Харківщині. Але його просто немає. Пропагандисти РФ масово вкидають постановочні ролики, щоб хоч якось вплинути на мораль військових злочинців з Росії. Намагаються зупинити панічний обвал фронту на Харківщині.

Занадто пізно, ідіоти. Ви програли цю війну ще 24 лютого. Тепер маєте вмирати.

Русскіє нацисти, вас чекає тільки смерть. Деяким пощастить потрапити в полон. Але лише меншості. Більшість буде знищена.

Мільйон українців зі зброєю в руках. Вдумайтесь, придурки. Американські ракети влучають прямо у ваші тупі голови. Бойова авіація ЗСУ цілодобово в повітрі. Артилерія б'є Екскалібурами. Ви приречені.

Вам смерть, кретини. Всім вам, російським окупантам. Смерть.

Джерело: Facebook-сторінка Петра Шуклінова