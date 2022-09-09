Российские клоуны-пропагандисты рассказывают о подкреплении, которое идет на Харьковщину. Но его просто нет - Петр Шуклинов
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Журналист Петр Шуклинов объяснил, что указывает на провал российской армии в войне против Украины на Харьковском направлении
Российские клоуны рассказывают о подкреплении, которое идет к нацистам-россиянам в Харьковской области. Но его попросту нет. Пропагандисты РФ массово вбрасывают постановочные ролики, чтобы хоть как-то повлиять на мораль военных преступников из России. Пытаются остановить панический обвал фронта в Харьковской области.
Слишком поздно, идиоты. Вы проиграли эту войну еще 24 февраля. Теперь должны умирать.
Русские нацисты вас ждет только смерть. Некоторым удастся попасть в плен. Но только меньшинству. Большинство будет уничтожено.
Миллион украинцев с оружием в руках. Вдумайтесь, придурки. Американские ракеты попадают прямо в ваши тупые головы. Боевая авиация ВСУ круглосуточно в воздухе. Артиллерия бьет Экскалибурами. Вы обречены.
Вам смерть, кретины. Всем вам, российским оккупантам. Смерть.
Источник: Facebook-страница Петра Шуклинова
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