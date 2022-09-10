Врятували життя і полонили: ЗСУ взяли високопоставленого російського офіцера (фото)

Українські захисники взяли в полон російського офіцера

У суботу, 10 вересня, на 199-й день повномасштабного вторгнення рф українські захисники взяли в полон підполковника ЗС росії.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. За його даними, в полон потрапив підполковник Артем Хелемендик із 18-мотострілецької дивізії. До речі, українські десантники врятували життя окупанту, якого покинули його товариші.

"Група Барс розвідроти 25-і повітряно-десантної бригади взяли у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика із 18-мотострілецькоі дивізіі. Підрозділи цієї дивізіі панічно тікають в різних напрямках. До речі, десантники врятували життя російському офіцеру, бо товариші його кинули, а сам накласти жгут Есмарха на свої рани він би не зміг. Тепер піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героів", — написав Бутусов, який прикріпив кілька фото з поповненням обмінного фонду.

ЗСУ взяли в полон російського офіцера

Раніше повідомлялося, що під час бойових дій ЗСУ взяли в полон чимало окупантів на Харківщині. Наступ української армії ще не закінчився. Українські захисники вже дійшли до Ізюма, з якого панічно тікають загарбники та їхні посібники.