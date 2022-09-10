Минус 75 оккупантов, 5 танков и паромная переправа врага: ВСУ нанесли мощный удар по захватчикам на Юге

путинцы применяют для атаки на украинскую армию не только ракеты, но и предателей из числа продажных "любителей русского мир

Вооруженные силы Украины на юге страны продолжают крошить рашистов, уничтожая живую силу врага и ликвидируя его военную технику.

Об успехах наших воинов за последние сутки рассказали в Оперативном командовании "Юг".

"Украинской авиацией нанесено 7 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и по мостам", — указывают военные.

Также они отмечают, что, по подтвержденным данным, армия путина лишилась за сутки 75 солдат; 5 танков Т-72; 2 гаубицы "Мста-Б"; 8 единиц авто-бронетехники.

"В Бериславском районе Херсонщины уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львова", — говорится в сообщении.

В то же время враг не снижает накал противостояния: на боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находится 3 надводных носителя высокоточного оружия суммарным залпом 24 крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

"Угроза не только во вражеских ракетных ударах. Спецслужбами разоблачен агент рф, который пытался совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ на юге, в частности, на Херсонщине. Рашистского агента, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта, склонили к сотрудничеству за 30 тыс. грн. Предателем оказался рецидивист, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийства", — говорится в сводке.

Напомним, что ВСУ продвигаются вперед невиданными со времен Второй мировой войны темпами – по 50 километров в сутки.