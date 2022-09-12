Зеленский рассказал, без чьей помощи Украина не сможет вернуть территории

По словам президента, США – лидеры в поддержке Украины

За последнюю неделю Силы обороны Украины достигли существенного прорыва сразу на нескольких направлениях фронта — речь о Харьковщине, где были освобождены от российских оккупантов десятки населенных пунктов, и Херсонщине, где благодаря контрнаступлению ВСУ освободили 500 квадратных километров нашей территории. Все эти достижения наших военных не были бы столь масштабны, если бы не поддержка со стороны США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии. Кадры разговора опубликовали в официальном Telegram-канале главы государства.

"Во-первых, я бы хотел отметить, что я благодарен президенту Байдену и его администрации. И Конгрессу США. Двухпалатной и двухпартийной поддержке, потому что, в целом, вы абсолютно правы, они лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не удастся. Я это абсолютно понимаю, поэтому очень открыт в этом", — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что замечает месседжи, что представители Республиканской партии теряют интерес к поддержке Украины, однако президент надеется, что в Конгрессе США сохранится двухпартийная поддержка Украины.

"Я хочу верить, что все-таки двухпартийная поддержка останется. Для нас это очень важно. Вы знаете, как мы реагируем. Мы сражаемся, и пусть меня простят те или иные политики, мы не можем дать возможности миру ослабить поддержку для Украины, поэтому что Россия может тогда выиграть эту борьбу и это будет трагедия 21 века", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что на днях стало известно, что украинская армия получит от США очередное важное вооружение, которое поможет ВСУ быстрее освободить захваченные россиянами территории. Речь идет о сверхточных снарядах M982 Excalibur, на закупку которых Вашингтон планирует потратить миллионы долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден одобрил новый крупный пакет военной помощи Украине в размере 675 миллионов долларов.