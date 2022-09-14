Зеленский приехал в освобожденный Изюм: фото и подробности

Наконец жители города могут оправиться от месяцев оккупации и спокойно выходят из укрытий и домов

В многострадальном городе Изюм Харьковской области, откуда несколькими днями раньше оккупанты бежали куда глаза глядят, оставляя технику и боеприпасы, наконец подняли украинский флаг. Торжественное событие, которое около полугода ждала вся Украина, приехал президент Владимир Зеленский.

Над многострадальным Изюмом подняли украинский флаг

Кадры из освобожденного от российских захватчиков Изюма, в который прибыл гарант, чтобы совместно с местными жителями и героями Вооруженных украинских сил поднять государственный флаг, символизирующий деоккупацию населенного пункта, в среду, 14 сентября, распространяются в соцсети.

Над освобожденным от оккупантов городом торжественно подняли старинный флаг

Как журналистам телеканала "Эспрессо" рассказал генерал полиции 3-го ранга Валерий Середа, сегодня в деоккупированном городе Изюм произошло поднятие государственного флага Украины с участием президента. По его словам, в настоящее время в городе продолжается возобновление работы всех имеющихся коммуникаций.

Также он добавил, что Изюм стал еще одним городом, который благодаря мощному контрнаступлению удалось освободить украинским героям из ВСУ, отметив, что, к большому сожалению, Изюм нуждается практически в полном восстановлении.

"Разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. Однако есть и хорошие новости. Сегодня при президенте Владимире Зеленском был поднят государственный флаг Украины на центральной площади Изюм", — пояснил он.

Напомним, в субботу, 10 сентября, российские оккупанты, опасаясь попасть в "котел" ВСУ поспешно сбежали из оккупированного ими же города Изюм Харьковской области. Соответствующую информацию сообщил так называемый "замминистра информации" боевиков "ДНР" данил бессонов.

Также "Телеграф" сообщал, что населенные пункты удалось освободить украинским защитникам только за первую неделю массового контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях, которые с первых дней военной агрессии россии, страдали от натиска россиян.