Была попытка покушения? Украинцы заметили подозрительные моменты в ДТП с Зеленским

С главой государства все в порядке, его в срочном порядке осмотрели врачи

Ночные дорожные "приключения" президента Владимира Зеленского наделали немало шумихи среди украинцев. Как известно, около полуночи 15 сентября легковое авто протаранило несколько машин кортежа главы государства, задев, в том числе, и машину с самим политиком. К счастью, Зеленский не пострадал, а виновнику аварии сразу же предоставили всю необходимую медпомощь.

При этом, как сообщает "Телеграф", некоторые пользователи сети обращают внимание на несколько весьма подозрительных моментов, которые могут указывать, что ДТП произошло не случайно. Среди прочего — время столкновения, которое изначально входит в комендантский час.

Вопросов к президенту, конечно же, нет. Этой ночью Владимир Зеленский возвращался из Харьковщины, где в освобожденном ВСУ Изюме вручал защитникам награды и общался с местным населением. Более того — его стандартное обращение к нации вышло уже ближе к двум ночи, что демонстрирует ненормированный график президента воюющего государства.

А вот к тому мужчине, что сидел за рулем въехавшего в машину президента автомобиля, претензий у украинцев много. Кто-то интересуется, каким образом одна легковушка могла протаранить сразу несколько авто, при этом настолько точно определить, в каком из них находится Зеленский. Другие же спрашивают, почему для некоторые людей не писаны правила насчет соблюдения комендантского часа. В любом случае пользователи сети рекомендуют тщательно проверить виновника аварии на предмет сотрудничества с россиянами. Не исключают также и варианта, что на украинского лидера могли совершить покушение.

Не обошлось, к слову, и без шуток, связанных с политическими противостояниями в нашей стране.

К слову, в сети уже публикуют видеозапись, на которой, вероятно, могут быть запечатлены уже последствия ночного ДТП с участием Владимира Зеленского.

Официального подтверждения таким данным нет, но количество машин, столкнувшихся на дороге, указывает на вероятную подлинность записи. Хотя украинцы, конечно же, интересуются и тем, как это могли снять, если — снова-таки — в Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00. Сама же авария произошла около полуночи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский уверен — Украина уверенно движется к победе в войне, и предстоящая зима может стать решающим моментом в противостоянии с россией.