Зеленский попал в ДТП, хорошие новости из Черного моря: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

На утро четверга, 15 сентября, на фоне радости от успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины есть несколько тревожные новости из Кривого Рога, который накануне испытал мощный ракетный удар, а также с освобожденных территорий.

"Телеграф" собрал интересные новости ночи и утра, которые вы могли пропустить.

Зеленский попал в ДТП

Ночью пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров написал в Facebook, что автомобиль Зеленского и машины сопровождения попали в ДТП в Киеве, столкнулись с легковушкой. Медики из кортежа предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали "скорой", в то время как у президента серьезных повреждений не обнаружили.

Уже после этого верховный главнокомандующий опубликовал ночное видеообращение, на котором выглядит уставшим, но целым и здоровым:

Ситуация в Кривом Роге

Враг ударил крылатыми ракетами по очень крупному гидротехническому сооружению в Кривом Роге, поднялся уровень воды в реке Ингулец, есть угроза подтопления города, ночью эвакуировали жителей Ингулецкого и Центрально-Городского районов города. Среди мирного населения в результате удара никто не пострадал, но разрушения инфраструктуры значительны, сообщают городские власти.

По разным данным, выпустили 7 или 8 аэробалистических ракет типа "Кинжал" и "Искандер".

Успехи ВСУ

За пять дней контрнаступления в Харьковской области украинские военные прошли 110 километров, деоккупировали почти 400 населенных пунктов, — сообщил в ночном обращении Зеленский.

Кроме того, в оперативном командовании "Юг" рассказали и об успехах ВСУ в южных областях — за сутки был уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М, два склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

Опасность на освобожденной земле

Враг, к сожалению, серьезно обстреливает населенные пункты, которые освобождают украинские военные, поэтому сразу после деоккупации в некоторых районах проводят эвакуацию населения. Среди прочего сейчас эвакуируют жителей освобожденной Херсонщины.

"Наша армия не обстреливала оккупированные территории, поэтому страха таких обстрелов у местного населения нет. Поэтому эвакуироваться сразу соглашаются не все. А уже буквально через несколько дней, после обстрелов со стороны оккупантов, люди сами простят нас вывезти их оттуда", — подчеркивает начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Угроза России в Черном море несколько уменьшилась

В Черном море сейчас маневрируют 15 боевых кораблей россии, среди которых 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющие в сумме 12 ракет типа "Калибр" наготове, сообщает ОК "Юг". Совсем недавно там было еще 30 ракет.

Оперативно следить за всеми военными событиями дня вы также можете с помощью нашей онлайн-трансляции по этой ссылке — Война — день 204: ВСУ освобождают Украину, затопление Кривого Рога после обстрела.