"Держава, которая побеждает": Зеленский рассказал, что Украина обязательно должна сделать зимой

Украинцев ждут 90 дней жесткого зимнего период

В ближайшем будущем Украине предстоит пережить тяжелый этап, так как россия попытается сделать все, чтобы за 90 дней зимы сломить сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление всего мира.

Об этом, как передает корреспондент "Телеграфа", заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 17-й ежегодной конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Мы должны быть готовы – не сломаться, не разъединиться, не сойти со своего пути. Мы не сомневаемся в том, что способны пройти зимний период без российских энергоресурсов. Не только Украина, но и все важные европейские государства. Но чтобы это произошло, нужно быть готовыми не допустить никаких российских диверсий – или вооруженных, или политических", — уверен глава Украинского государства.

Украинцы, по мнению президента, обязательно должны пережить предстоящую зиму, так как наградой за это станут четкие перспективы вступления Украины в ЕС.

"Завершение объединения Европы невозможно без Украины, поэтому в эту зиму мы должны сделать абсолютно все, чтобы весной сказать: "Мы полностью готовы к началу переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе. Если это произойдет, то весной наступит исторический момент, историческое время, когда для Европы станет честью принять в состав ЕС нашу державу – державу, которая побеждает", — уверен президент Украины.

"Верим в победу, защищаем Украину, помогаем нашим героям, и обязательно пройдем зиму. Слава Украине!", — резюмировал выступление Владимир Зеленский.

Фрагмент выступления Владимира Зеленского на конференции

Напомним, что секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал "Телеграфу" в кулуарах конференции YES о ситуации в Харьковской области и выразил уверенность, что Украина обязательно победит, несмотря на попытки врага привлекать к боям все имеющихся у них силы и средства.