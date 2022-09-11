"Держава, яка перемагає": Зеленський розповів, що Україна має обов'язково зробити взимку

Українців чекають 90 днів жорсткого зимового періоду

У найближчому майбутньому Україна має пережити важкий етап, оскільки росія спробує зробити все, щоб за 90 днів зими зламати опір України, опір Європи та опір усього світу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 17-й щорічній конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, передає кореспондент "Телеграфа".

"Ми маємо бути готові — не зламатися, не роз’єднатися, не зійти зі свого шляху. Ми не сумніваємося в тому, що здатні пройти зимовий період без російських енергоресурсів. Не тільки Україна, а й усі важливі європейські держави. Але щоб це сталося, потрібно бути готовими не допустити жодних російських диверсій — або озброєних, або політичних", — упевнений глава Української держави.

Українці, на думку президента, обов’язково мають пережити майбутню зиму, оскільки нагородою за це стануть чіткі перспективи вступу України до ЄС.

"Завершення об’єднання Європи неможливе без України, тому цієї зими ми маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: "Ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Якщо це станеться, то навесні настане історичний момент, історичний час, коли для Європи стане честю прийняти до складу ЄС нашу державу – державу, яка перемагає”, – упевнений президент України.

"Віримо у перемогу, захищаємо Україну, допомагаємо нашим героям і обов’язково пройдемо зиму. Слава Україні!", — резюмував виступ Володимир Зеленський.

Фрагмент виступу Володимира Зеленського на конференції

Нагадаємо, що секретар Ради з національної безпеки та оборони Олексій Данилов розповів "Телеграфу" в кулуарах конференції YES про ситуацію в Харківській області і висловив упевненість, що Україна обов’язково переможе, незважаючи на спроби ворога залучати до боїв усі сили та засоби, що є у них.