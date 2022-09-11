Росіяни шаленіють і кидають у бій величезні сили: Данилов про розвиток ситуації на Харківщині

Глава РНБО впевнений, що для ворог не зможе перешкодити контрнаступу українських військових

Окупанти намагаються виправити становище в Харківській області і кидають на фронт усі наявні у них сили.

Про це голова РНБО Олексій Данилов сказав у коментарі "Телеграфу" у кулуарах конференції YES (Ялтинської Європейської Стратегії) у суботу, 10 вересня.

"На Харківщині у нас фронт, наберіться терпіння, все буде добре, все буде .. ви навіть не уявляєте як", — пообіцяв Данилов.

При цьому він попросив українців "тримати кулаки" за наших захисників — хлопців та дівчат.

" Наразі росіяни там шаленіють, кидають туди шалені сили. Збирають і відправляють все, що можна, у напрямку Харкова та Куп’янська", — пояснив глава РНБО.

"Але все буде добре", — запевнив Олексій Данилов.

Коментар Олексія Данилова "Телеграфу"

Нагадаємо, що згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, українські військовослужбовці ведуть наступальні дії на двох напрямках — на Харківському та Південнобузькому.

При цьому напередодні стало відомо, що російські війська вирішили втекти з Ізюму, а ЗСУ увійшли до Куп’янська і встановили український прапор на будівлі міської ради.

У Росії ж панічне відступ своїх війс назвали "перегрупуванням" і "операцією згортання".