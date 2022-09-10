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ЗСУ просуваються на Харківщині: Зеленський підтвердив звільнення ще двох населених пунктів (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Автор
ЗСУ
ЗСУ

ЗСУ повернули під контроль України ще два села

Українські військовослужбовці продовжують звільняти населені пункти на Харківщині, повертаючи туди державний прапор.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, бійці сил територіальної оборони повернули під контроль Василенкове та Артемівку.

До своєї посади він прикріпив дві фотографії з бійцями на тлі українського прапора та уточнив, що це військовослужбовці 113-ї окремої бригади територіальної оборони.

"Маємо пам’ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя борються за незалежність для кожного з нас", — наголосив Зеленський і висловив подяку всім військовослужбовцям.

Як повідомлялося раніше, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військовослужбовці ведуть наступальні дії на двох напрямках — Харківському та Південнобузькому.

При цьому напередодні стало відомо, що російські війська вирішили втекти з Ізюма, а ЗСУ увійшли до Куп’янська і встановили український прапор на будівлі міської ради.

У росії ж панічне відступ своїх військ назвали "перегрупуванням" та "операцією зі згортання".

Теги:
#Харківська область #Володимир Зеленський #ЗСУ