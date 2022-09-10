"Операція зі згортання": у росії безглуздо пояснили успіхи ЗСУ на фронті (відео)

У рф пояснили свої провали

У суботу, 10 вересня, на 199-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії безглуздо пояснили успіхи ЗСУ на Харківському напрямі.

Відповідна заява міністерства оборони рф доступна на телеграм-каналі відомства. Там назвали панічний відступ своїх військ "перегрупуванням".

"Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку", — повідомило міноборони росії.

У міноборони рф додали, що "протягом трьох діб була проведена операція зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ" на Донецький напрямок.

"У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ", — повідомили у російському відомстві.

"У мене істерика. Це щось неймовірне. Виявляється залишені десятки одиниць техніки, вбиті, поранені, полонені (у тому числі вищі офіцери) — це все частина продуманого хитрого плану і відволікаючі маневри", — прокоментував заяву міноборони росії журналіст Денис Казанський.

Раніше повідомлялося, що російські війська тікають з Ізюма. Крім того, окупанти поспіхом залишили Куп’янськ. Військовий експерт Тобіас Шнайдер вражений темпами наступу ЗСУ. Водночас російські пропагандисти намагаються зберегти обличчя путіну на тлі воєнних поразок.