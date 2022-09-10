"Операция по свертыванию": в россии нелепо объяснили успехи ВСУ на фронте (видео)

В рф объяснили свои провалы

В субботу, 10 сентября, на 199-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии нелепо объяснили успехи ВСУ на Харьковском направлении.

Соответствующее заявление министерства обороны рф доступно на telegram-канале ведомства. Там назвали паническое отступление своих войск "перегруппировкой".

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", — сообщило минобороны рф.

В минобороны рф добавили, что "в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" на Донецкое направление.

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", — сообщили в российском ведомстве.

"У меня истерика. Это что-то невероятное. Оказывается оставление десятков единиц техники, убитые, раненные, пленные (в том числе высшие офицеры) — это все часть продуманного хитрого плана и отвлекающие маневры", — прокомментировал заявление минобороны рф журналист Денис Казанский.

Ранее сообщалось, что российские войска бегут из Изюма. Кроме того, оккупанты в спешке оставили Купянск. Военный эксперт Тобиас Шнайдер поражен темпами наступления ВСУ. В то же время российские пропагандисты пытаются сохранить лицо путину на фоне военных поражений.