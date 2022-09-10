Соціолог та дослідник путінізму Ігор Ейдман прокоментував останні успіхи ЗСУ

Нова Цусіма. Контужений омоновець, якому колись ліберальні критики за приколом навіяли, що він письменник, Захар Прилєпін визнає "серйозну поразку", закликає "не читати новин", але сподівається, що "росіяни почнуть як слід воювати".

"Якщо не хочете засмучуватися — просто не читайте сьогодні новин…"

Думка про те, що росіяни починають як слід воювати лише після серйозних поразок, висловлена у зв’язку з добровільним відходом з-під Києва, була висловлена тоді з випередженням".

"Письменник", мабуть, погано вчив історію у школі. Росіяни добре воюють на своїй території в оборонних війнах, а в імперіалістичних війнах — воюють погано, можуть перемогти лише свідомо слабкого суперника. Поразки та невдачі у таких війнах завжди призводили не до консолідації нації, а до розпаду держави чи, як мінімум, "старого порядку". Так було після Кримської, Російсько-японської, Першої світової, Афганської. Нинішня поразка Росії – це не відступ 1812-го чи 1941-го, а велика сухопутна Цусіма на чужій окупованій території.

Україна, навпаки, веде оборонну війну на своїй землі за саме існування країни та народу. У цьому її підтримує більшість розвинених демократичних держав. Українці у нинішній війні "грають" за антигітлерівську коаліцію, а росіяни — за загарбників-нацистів.

Путін хотів віддзеркалити легке захоплення Гітлером Чехословаччини, у найгіршому разі — Польщі, а отримав ремейк нападу нацистів на СРСР. Українці ведуть свою Велику Вітчизняну війну. Битву за Москву (тобто Київ) вони вже виграли. Наразі вони виграють і битву на сході, за свій Сталінград, беручи в кільце нову "армію Паулюса". А далі залишиться "штурм Берліна" та агонія бункерного хробака.

Росія завжди воювала в Європі за підтримки європейських союзників. Нині вона одна проти всього західного світу. Шансів просто нема.

Джерело — Facebook Ігоря Ейдмана.