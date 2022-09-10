Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман прокомментировал последние успехи ВСУ

Новая Цусима. Контуженный омоновец, которому когда-то либеральные критики по приколу внушили, что он писатель, Захар Прилепин признаёт "серьёзное поражение", призывает "не читать новостей", но надеется, что "русские начнут как следует воевать".

"Если не хотите огорчаться — просто не читайте сегодня новостей…

Мысль о том, что русские начинают как следует воевать только после серьёзных поражений, высказанная в связи с добровольным уходом из-под Киева — была высказана тогда с опережением".

"Писатель", видимо, плохо учил историю в школе. Русские хорошо воюют на своей территории в оборонительных войнах, а в империалистических войнах — воюют плохо, могут победить только заведомо слабого соперника. Поражения и неудачи в таких войнах всегда приводили не к консолидации нации, а к распаду государства или, как минимум, "старого порядка". Так было после Крымской, Русско-японской, Первой мировой, Афганской. Нынешнее поражение России — это не отступление 1812-го или 1941-го, а большая сухопутная Цусима на чужой оккупированной территории.

Украина, наоборот, ведёт оборонительную войну на своей земле, за само существование страны и народа. В этом её поддерживает большинство развитых демократических стран. Украинцы в нынешней войне "играют" за антигитлеровскую коалицию, а россияне — за захватчиков-нацистов.

Путин хотел отзеркалить легкий захват Гитлером Чехословакии, на худой конец — Польши, а получил ремейк нападения нацистов на СССР. Украинцы ведут свою Великую отечественную войну. Битву за Москву (то есть Киев) они уже выиграли. Сейчас они выигрывают и битву на востоке, за свой Сталинград, беря в кольцо новую "армию Паулюса". А дальше останется "штурм Берлина" и агония бункерного червя.

Россия всегда воевала в Европе при поддержке европейских же союзников. Сейчас она одна против всего западного мира. Шансов просто нет.

Источник — Facebook Игоря Эйдмана.