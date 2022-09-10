Не лише Харківщина: у Генштабі розповіли, де ще ЗСУ ведуть наступ

Командування зберігає мовчання

У суботу, 10 вересня, на 199-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну ЗСУ досягли успіхів на Харківському напрямку. У Генштабі прокоментували ситуацію на фронті.

Відповідна заява Генштабу ЗСУ доступна на офіційній сторінці відомства у Facebook. Повідомляється, що українські сили оборони ведуть наступальні дії на двох напрямках — Харківському та Південнобузькому.

"Продовжується звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наступ ЗСУ на Харківському напрямку

З Харківського спрямування в суботу приходить багато добрих новин, а ось інформації з півдня не так багато. За непідтвердженими даними, Білогірка перейшла під контроль ЗСУ.

Білогірка на карті України

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що в суботу українські захисники завдали ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі.

Раніше повідомлялося, що окупанти втекли з Ізюма. Перед цим ЗСУ зайшли у важливий транспортний вузол — місто Куп’янськ. Український наступ на Харківщині може стати переломом у війні, вважає військовий експерт Тобіас Шнайдер.