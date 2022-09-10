Не только Харьковщина: в Генштабе рассказали, где еще ВСУ ведут наступление

Командование хранит молчание

В субботу, 10 сентября, на 199-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении. В Генштабе прокомментировали ситуацию на фронте.

Соответствующее заявление Генштаба ВСУ доступно на официальной странице ведомства в Facebook. Сообщается, что украинские силы обороны ведут наступательные действия на двух направлениях — на Харьковском и Южнобужском.

"Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и на Южнобужском направлении. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена ​​позже", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Наступление ВСУ на Харьковском направлении

С Харьковского направления в субботу приходят много хороших новостей, а вот информации с юга не так много. По неподтвержденным данным Белогорка перешла под контроль ВСУ.

Белогорка на карте Украины

В Генштабе ВСУ также сообщили, что в субботу украинские защитники с помощью артиллерии нанесли огневое поражение по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также вражеской понтонной переправе.

Ранее сообщалось, что оккупанты сбежали из Изюма. Перед этим ВСУ зашли в важный транспортный узел — город Купянск. Украинское продвижение на Харьковщине может стать переломом в войне, считает военный эксперт Тобиас Шнайдер.