Россияне безумствуют и бросают в бой огромные силы: Данилов о развитии ситуации на Харьковщине

Глава СНБО уверен, что для враг не сможет помешать контрнаступлению украинских военных

Оккупанты пытаются исправить положение в Харьковской области и бросают на фронт все имеющиеся у них силы.

Об этом глава СНБО Алексей Данилов сказал в комментарии "Телеграфу" в кулуарах 17-й ежегодной конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу, 10 сентября.

"На Харьковщине у нас фронт, наберитесь терпения, все будет хорошо, все будет … вы даже не представляете как,"- пообещал Данилов.

При этом он попросил украинцев "держать кулаки" за наших защитников — парней и девушек.

"Сейчас русские там безумствуют, бросают туда бешенные силы. Собирают и отправляют все, что можно, по направлению Харькова и Купянска", — пояснил глава СНБО.

"Но все будет хорошо", — заверил Алексей Данилов.

Комментарий Алексея Данилова "Телеграфу"

Напомним, что согласно информации Генштаба ВСУ украинские военнослужащие ведут наступательные действия на двух направлениях — на Харьковском и Южнобужском.

При этом накануне стало известно, что российские войска приняли решение сбежать из Изюма, а ВСУ вошли в Купянск и установили украинский флаг на здании городского совета.

В россии же паническое отступление своих войск назвали "перегруппировкой" и "операцией по свертыванию".