ВСУ продвигаются на Харьковщине: Зеленский подтвердил освобождение еще двух населенных пунктов (фото)

ВСУ вернули под контроль Украины еще два села

Украинские военнослужащие продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области, возвращая туда государственный флаг.

Как сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, бойцы сил территориальной обороны вернули под контроль Василенково и Артемовку.

К своему посту он прикрепил две фотографии с бойцами на фоне украинского флага и уточнил, что это военнослужащие 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

"Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас", — подчеркнул Зеленский и выразил благодарность всем военнослужащим.

Как сообщалось ранее, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военнослужащие ведут наступательные действия на двух направлениях — на Харьковском и Южнобужском.

При этом накануне стало известно, что российские войска приняли решение сбежать из Изюма, а ВСУ вошли в Купянск и установили украинский флаг на здании городского совета.

В россии же паническое отступление своих войск назвали "перегруппировкой" и "операцией по свертыванию".