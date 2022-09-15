Чи була спроба замаху? Українці помітили підозрілі моменти у ДТП із Зеленським

Із очільником держави все гаразд, його терміново оглянули лікарі

Нічні дорожні "пригоди" президента Володимира Зеленського наробили чимало галасу серед українців. Як відомо, близько півночі 15 вересня легкове авто протаранило кілька машин кортежу глави держави, зачепивши, зокрема, й машину із самим політиком. На щастя, Зеленський не постраждав, а винуватцю аварії одразу надали всю необхідну медичну допомогу.

При цьому, як повідомляє "Телеграф", деякі користувачі мережі звертають увагу на кілька підозрілих моментів, які можуть вказувати, що ДТП сталося не випадково. Серед іншого – час зіткнення, який початково входить у комендантську годину.

Запитань до президента, звісно ж, немає. Цієї ночі Володимир Зеленський повертався з Харківщини, де у звільненому ЗСУ Ізюмі вручав захисникам нагороди та спілкувався з місцевим населенням. Більше того — його стандартне звернення до нації вийшло вже ближче до другої ночі, що демонструє ненормований графік президента воюючої держави.

А ось до того чоловіка, який сидів за кермом автомобіля, що в’їхав у машину президента, претензій в українців багато. Хтось цікавиться, яким чином один легковик міг протаранити відразу кілька авто, при цьому настільки точно визначивши, в якому із них знаходиться Зеленський. Інші ж запитують, чому для деяких людей не писані правила щодо дотримання комендантської години. У будь-якому випадку користувачі мережі рекомендують ретельно перевірити винуватця аварії щодо співпраці з росіянами. Не виключають також і варіанта, що на українського лідера могли вчинити замах.

Не обійшлося, до речі, і без жартів, пов’язаних із політичними протистояннями в нашій країні.

До речі, в мережі вже публікують відеозапис, на якому, ймовірно, можуть бути зняті вже наслідки нічної ДТП за участю Володимира Зеленського.

Офіційного підтвердження таких даних немає, але кількість машин, що зіткнулися на дорозі, вказує на вірогідність запису. Хоча українці, звісно ж, цікавляться і тим, як це могли зняти, якщо знову в Києві діє комендантська година з 23:00 до 5:00. Сама ж аварія сталася близько опівночі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський упевнений — Україна впевнено рухається до перемоги у війні, і зима, що має бути, може стати вирішальним моментом у протистоянні з росією.