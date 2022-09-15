Водій під стимуляторами? З'явилися нові подробиці ДТП за участю авто Зеленського

В Офісі президента кажуть, що висновки експертиз з'являться найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський напередодні, 14 вересня, потрапив зі своїм кортежем у дорожньо-транспортну пригоду. На щастя, аварія обійшлася без значних травм та руйнувань, однак з'ясувалося, що винуватець ДТП був під дією стимуляторів.

Про це у четвер, 15 вересня, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Це була така глибока ніч, машина вдарилася. Людина, яка була за кермом (іншого автомобіля — ред.) мала певні "проблеми зі здоров'ям". Ну, ви розумієте, там певні стимулятори були, але слідство зараз йде. І, я думаю, ми будемо мати всі результати у найближчі години чи дні, може", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що аварія трапилася близько півночі 15 вересня у Києві на проспекті Перемоги. Відомо, що легковий автомобіль протаранив кілька машин кортежу Зеленського зачепивши, машину із самим політиком. Президент України не постраждав, а винуватцю аварії одразу надали всю необхідну медичну допомогу. Українці запідозрили, що ДТП за участю Зеленського могло трапитися невипадково, однак в Офісі президента таку версію назвали малоймовірною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цієї ночі Володимир Зеленський повертався з Харківщини, де у звільненому ЗСУ Ізюмі вручав захисникам нагороди та спілкувався з місцевим населенням.