"Самые умные россияне уже сдаются": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Украинские защитники продолжают выдавливать оккупантов из нашей страны

Многие российские солдаты уже поняли, что воевать дальше против Украины у них нет шансов и начали сдаваться.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский, ситуация на фронте за последние сутки особо не изменилась, но украинские защитники продолжают медленно вытеснять захватчиков с украинской земли.

"Многие российские солдаты уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Самые умные российские военные сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям", — сказал он.

Кроме того он добавил, что ВСУ усилят удары по позициям оккупантов, чтобы они все это поняли и прекратили сопротивление.

Как сообщалось ранее, утром 17 сентября стало известно, что украинские защитники полностью освободили Купянск в Харьковской области, и продолжают давить на россиян в Донецкой и Херсонской областях.

Вместе с тем военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов высказал мнение, что новый этап активного контрнаступления может произойти уже до конца сентября.