Война — день 207: ВСУ освобождают Украину, вскрываются все новые зверства оккупантов

Оперативно о главном 18 сентября

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится уже 207 дней. Украинские силы обороны продолжают шаг за шагом освобождать родную землю, в частности от захватчиков был полностью зачищен Купянск (Харьковская область). Оккупанты продолжают атаковать в направлении Бахмута, также российский флот активничает в Черном море. Кроме того, в освобожденном Изюме на Харьковщине продолжают находить ужасные находки, подтверждающие зверства россиян во время оккупации. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил армию рф с нацистами.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Враг ударил по Николаеву. В городе слышны взрывы.

Также сообщается о взрывах в Никополе (Днепропетровская обл.).

Что происходило в Украине 15 сентября читайте в трансляции: "Война — день 204: ВСУ освобождают Украину, затопление Кривого Рога после обстрела".

А информация за 16 сентября доступна в сводке: "Война — день 205: войска рф терроризируют Кривой Рог и атакуют на Донбассе".

Напомним, с данными за 17 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 206: ВСУ продолжают контрнаступление, а в освобожденных городах находят массовые захоронения".