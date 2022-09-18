Очередное убийство в Еленовке: россияне сообщили о гибели пленного и обвинили ВСУ

Еще четверо военнопленных получили ранения

В воскресенье, 18 сентября, в колонии оккупированной Еленовки (Донецкая область), где россияне уничтожили несколько десятков пленных защитников Украины, произошла еще одна трагедия — был убит еще один украинский военный и ранены еще четыре. Террористы так называемой "ДНР", как и прежде, обвинили во всем ВСУ.

Информация об убийстве военнопленного появилась в Telegram-канале "штаба территориальной обороны" квазиреспублики "ДНР". В сообщении боевики обвиняют ВСУ в обстреле Еленовки якобы с позиций в Новомихайловке. При этом отмечается, что есть потери среди украинских военнопленных.

"Украинские боевики во время обстрела Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, содержащихся в Еленовской исправительной колонии", — заявили террористы.

Напомним, что 29 июля в результате теракта россиян в Еленовке погибли около 40 украинских пленных, а ранения получили еще 130 защитников. Вражеская армия обстреляла колонию в упор, после чего обвинила во всем ВСУ. Несмотря на то, что россия цинично отрицала свою причастность к этому военному преступлению, журналисты CNN провели свое расследование, полностью разрушившее российские версии относительно трагедии в Донецкой области.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве чествовали память погибших во время теракта в Еленовке на 40 дней с момента трагедии.