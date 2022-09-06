Прошло уже 40 дней: в Киеве почтили память погибших во время теракта в Еленовке (фото, видео)

В Киеве почтили память погибших защитников Украины

С момента российского теракта в Еленовке, который унес жизни пленных защитников Мариуполя, прошло уже 40 дней.

Во вторник, 6 сентября, родственники погибших украинских героев собрались на Софиевской площади в Киеве, чтобы почтить их память. На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, как это проходило.

До этого состоялся брифинг, на котором глава Совета жен и матерей защитников Украины Наталья Зарицкая сообщила, что ООН создала следственную группу спустя 25 дней после трагедии, однако само расследование до сих пор не начато. В ООН это оправдывают тем, что на месте происшествия ситуация все еще остается опасной.

В свою очередь в "Красном кресте" отмечают, что на место преступления попасть их представителям не удалось из-за того, что оккупанты их туда не допустили. То есть, они не могут предоставить никаких новых данных относительно того, сколько пленных украинских защитников погибло и было ранено.

По словам адвоката, оказывающей помощь семьям военнопленных, Анны Калинчук, за эти 40 дней россия могла сфабриковать доказательства своей непричастности и сделает невозможным привлечение к ответственности в будущем.

Как сообщалось ранее, оккупанты 29 июля нанесли массированный удар по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и те, которые защищали мариупольскую "Азовсталь". Согласно российским данным в результате обстрела погибли 50 военнопленных, а еще 73 получили ранения.

В россии после этого заявили, что пригласили группу экспертов ООН и "Красного креста" для проведения "объективного расследования", однако позже в самом "Красном кресте" эту информацию опровергли и добавили, что россияне запретили им доступ к месту обстрела.