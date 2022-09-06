Пройшло вже 40 днів: у Києві вшанували пам’ять загиблих під час теракту в Оленівці (фото, відео)

У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників України

З моменту російського теракту в Оленівці, який забрав життя полонених захисників Маріуполя, минуло вже 40 днів.

У вівторок, 6 вересня, родичі загиблих українських героїв зібралися на Софіївській площі, щоб вшанувати їхню пам’ять. На місці побував кореспондент "Телеграфа", який показав як це проходило.

До цього відбувся брифінг, на якому голова Ради дружин та матерів захисників України Наталія Зарицька повідомила, що ООН створила слідчу групу через 25 днів після трагедії, проте саме розслідування досі не розпочато. В ООН це виправдовують тим, що на місці події ситуація досі залишається небезпечною.

Своєю чергою, у "Червоному хресті" зазначають, що на місце злочину потрапити їх представникам не вдалося через те, що окупанти їх туди не допустили. Тобто вони не можуть надати жодних нових даних щодо того, скільки полонених українських захисників загинуло і було поранено.

За словами адвоката, яка надає допомогу родинам військовополонених, Анни Калинчук, за ці 40 днів росія могла сфабрикувати докази своєї непричетності та унеможливить притягнення до відповідальності в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, окупанти 29 липня завдали масованого удару по колонії в Оленівці, де утримувалися полонені українські військовослужбовці, у тому числі й ті, які захищали маріупольську "Азовсталь". Згідно з російськими даними, в результаті обстрілу загинули 50 військовополонених, а ще 73 отримали поранення.

У Росії після цього заявили, що запросили групу експертів ООН та "Червоного хреста" для проведення "об’єктивного розслідування", проте пізніше в "Червоному хресті" цю інформацію спростували та додали, що росіяни заборонили їм доступ до місця обстрілу.