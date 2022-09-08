Миссия в Еленовку не за горами: в ООН очертили сроки отправки экспертов

Миссия должна выяснить обстоятельства трагедии

ООН намерена прислать свою миссию в Еленовку для расследования июльского теракта, в результате которого погибли пленные защитники Мариуполя.

Как сообщила заместительница генсека Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло во время заседания Совбеза ООН, соответствующая миссия должна быть направлена в Еленовку в ближайшие дни.

По ее словам, возглавит команду старших служащих и экспертов генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, а в ее задание будет входить сбор фактов о произошедшем 29 июля.

Она также отметила, что в тот день погибли 53 украинских военнопленных, а еще от 75 до 130 получили ранения.

"Миссия должна выполнить свою задачу без каких-либо препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", — подчеркнула Ди Карло.

Как сообщалось ранее, оккупанты 29 июля нанесли массированный удар по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и защитники мариупольской "Азовстали". Оккупанты тогда сообщили, что в результате обстрела погибли 50 военнопленных, а еще 73 получили ранения.

Сама миссия ООН была сформирована в конце августа, однако в Еленовку она так и не попала из-за того, что на месте происшествия ситуация все еще остается опасной.