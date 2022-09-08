Місія до Оленівки не за горами: в ООН окреслили терміни відправлення експертів

Місія має з’ясувати обставини трагедії

ООН має намір надіслати свою місію до Оленівки для розслідування липневого теракту, внаслідок якого загинули полонені захисники Маріуполя.

Як повідомила заступник генсека Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло під час засідання Ради безпеки ООН, відповідна місія має бути направлена до Оленівки найближчими днями.

За її словами, очолить команду старших службовців та експертів генерал Карлос Альберто де Сантос Крус, а до її завдання входитиме збір фактів про подію 29 липня.

Вона також зазначила, що того дня загинуло 53 українські військовополонені, а ще від 75 до 130 отримали поранення.

"Місія має виконати своє завдання без будь-яких перешкод, отримати повний доступ до людей, місць та доказів", — наголосила Ді Карло.

Як повідомлялося раніше, окупанти 29 липня завдали масованого удару по колонії в Оленівці, де утримувалися полонені українські військовослужбовці, у тому числі й захисники маріупольської "Азовсталі". Окупанти тоді повідомили, що в результаті обстрілу загинули 50 військовополонених, а ще 73 отримали поранення.

Саму місію ООН було сформовано наприкінці серпня, проте до Оленівки вона так і не потрапила через те, що на місці події ситуація все ще залишається небезпечною.