Коломойского обыскали по крупному делу: что удалось узнать
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Об обыске никого не предупредили
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск у известного бизнесмена Игорь Коломойского.
Об этом 18 сентября сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свидетелей обыска и свои источники в бюро.
Отмечается, что обыск прошел по делу о завладении имуществом и средствами "Укрнафты" в размере 13 млрд грн в ценах 2015 года.
Свидетели утверждают, что детективы нагрянули около 5 утра по месту проживания бизнесмена на Буковеле. При этом источники в НАБУ добавляют, что это едва ли не впервые на их памяти обыск провели без предупреждения.
В ходе обыска были изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое.
Стоит заметить, что в начале сентября детективы НАБУ и САП объявили о подозрении восьми лицам по факту завладения средствами и имуществом "Укрнафты" на сумму более 13,3 млрд грн.
По данным следствия, в 2015 году топ-чиновники "Укрнафты" проплатили контракты на 10,7 и 2,57 млрд гривен на поставку нефтепродуктов, которые в итоге не были поставлены, а деньги были выведены в офшоры.
Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, однако он вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей, владеют 40% компании "Укрнафта".
Как сообщал "Телеграф", ранее Игорь Коломойский едва не лишился гражданства Украины и потерял право на эксплуатацию Днепровского аэропорта.