Коломойского обыскали по крупному делу: что удалось узнать

Об обыске никого не предупредили

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск у известного бизнесмена Игорь Коломойского.

Об этом 18 сентября сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свидетелей обыска и свои источники в бюро.

Отмечается, что обыск прошел по делу о завладении имуществом и средствами "Укрнафты" в размере 13 млрд грн в ценах 2015 года.

Свидетели утверждают, что детективы нагрянули около 5 утра по месту проживания бизнесмена на Буковеле. При этом источники в НАБУ добавляют, что это едва ли не впервые на их памяти обыск провели без предупреждения.

В ходе обыска были изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое.

Стоит заметить, что в начале сентября детективы НАБУ и САП объявили о подозрении восьми лицам по факту завладения средствами и имуществом "Укрнафты" на сумму более 13,3 млрд грн.

По данным следствия, в 2015 году топ-чиновники "Укрнафты" проплатили контракты на 10,7 и 2,57 млрд гривен на поставку нефтепродуктов, которые в итоге не были поставлены, а деньги были выведены в офшоры.

Игорь Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, однако он вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей, владеют 40% компании "Укрнафта".

Как сообщал "Телеграф", ранее Игорь Коломойский едва не лишился гражданства Украины и потерял право на эксплуатацию Днепровского аэропорта.