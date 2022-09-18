Коломойського обшукали у крупній справі: що вдалося дізнатися

Про обшук нікого не попередили

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук у відомого бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це 18 вересня повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на свідків обшуку та свої джерела у бюро.

Наголошується, що обшук пройшов у справі про заволодіння майном та коштами "Укрнафти" у розмірі 13 млрд грн у цінах 2015 року.

Свідки стверджують, що детективи нагрянули близько 5 ранку за місцем проживання бізнесмена на Буковелі. Водночас джерела в НАБУ додають, що це мало не вперше на їхній пам’яті обшук провели без попередження.

Під час обшуку було вилучено документи, гаджет, а також завантажено його вміст.

Варто зауважити, що на початку вересня детективи НАБУ та САП оголосили про підозру восьми особам за фактом заволодіння коштами та майном "Укрнафти" на суму понад 13,3 млрд грн.

За даними слідства, у 2015 році топ-чиновники "Укрнафти" проплатили контракти на 10,7 та 2,57 млрд гривень на постачання нафтопродуктів, які в результаті не були поставлені, а гроші було виведено у офшори.

Ігор Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, проте він разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею володіють 40% компанії "Укрнафта".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ігор Коломойський ледь не втратив громадянство України і втратив право на експлуатацію Дніпровського аеропорту.